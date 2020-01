Depois da Black Friday, o consumidor brasileiro tem mais uma chance de economizar, agora em janeiro de 2020. Diversas redes de varejo promovem nos primeiros dias do ano a promoção de queima de estoque. Dependendo da loja e do produto, o desconto chega a 70%.

Algumas das grandes redes varejistas de eletrodomésticos já começaram a liquidar seus estoques nesta quinta-feira (2) pela internet. Mas a “liquidação anual” ganha força na sexta-feira (3), quando as lojas físicas entrarão na promoção.

Na rede Magazine Luiza, a Liquidação Fantástica começa às 6h desta sexta-feira nas lojas de todo o Brasil. Os descontos chegam a 70%. Nas Lojas Colombo, a Liquidação Bombástica vai de quinta (2) até sábado (4), com preços até pela metade. Na Casas Bahia, o desconto também chega a 70%, assim como na Ponto Frio. No Extra, os descontos chegam a 60%.

Também participam da liquidação do começo do ano as redes Ricardo Eletro, Carrefour, Americanas, Amazon, Submarino, Pernambucanas, entre outras.

Roupas em promoção

Quem pensa em comprar roupas, a grandes redes deste setor também terão promoção neste começo de 2020. Nas Lojas Marisa, o desconto nas peças de roupa chega a 70%. Na Lojas Renner, o saldo também chega a 70%. Na C&A, por exemplo, o desconto chega a 60% neste mês de janeiro, até acabar o estoque, tanto nas lojas físicas quanto na internet. Já na rede Decathlon, de esportes, a liquidação é de até 40%.

Supermercados

As redes de supermercados não vão ficar fora desta promoção de começo do ano. Redes como Muffato e Extra vão chegar a 60% de desconto nos produtos. As redes Condor, Angeloni, Big, Mercadorama, entre outras também vão oferecer descontos.