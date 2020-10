As altas temperaturas voltam com tudo em Curitiba e região nesta terça-feira (6). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem voltar a marcar 34ºC de máxima. O tempo parece doido, mas pelo menos quem mora em Curitiba voltou a se sentir em casa nessas semanas iniciais de primavera.

Japona pela manhã e camiseta à tarde. Sem contar as pancadas de chuva que surgem do nada, embora a chuva não deva dar sinal de vida nesta terça na capital.

De acordo com o Simepar, o sol volta a aparecer com mais intensidade em todo o estado, incluindo a região entre as praias e a Serra do Mar. Em Curitiba, a nebulosidade perde força e o sol esquenta desde as primeiras horas da manhã, com temperaturas oscilando entre 17ºC e 32ºC. Porém, a possibilidade de que chegue aos 34ºC ao longo do dia não está descartada pela meteorologia.

Nas demais regiões do Paraná, o Simepar aponta que o tempo segue quente e seco, com destaque para as altas temperaturas entre os setores oeste, noroeste e norte. Em Londrina, por exemplo, a máxima pode atingir os 39º C à tarde.

Litoral

Ao passar a Serra do Mar, mais perto das cidades litorâneas, a previsão aponta uma terça-feira sem chuva, mas com o céu encoberto. Com isso, as praias paranaenses não terão um dia quente, e sim com o tempo mais ameno. Conforme o mapa do Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 18ºC e 22ºC.