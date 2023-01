Economia no bolso é o que mais queremos. E a boa notícia da vez é que o ovo vai estar mais barato nesta semana em Curitiba. Já a melancia vai subir de preço.

Segundo a Central de Abastecimento (Ceasa), responsável por informação sobre valores de preços, a dúzia do ovo branco que antes estava R$ 6, vai estar em R$5,50. E para quem gosta de ovo, vale reforçar algumas técnicas que permitem saber se o produto está bom para consumo antes de abri-lo, evitando mau cheiro na cozinha e receitas arruinadas.

Popular nas redes sociais, o teste da lanterna costuma ser rápido e ter resultado garantido, podendo ser observado com facilidade em ambientes mais escuros. Consiste basicamente em encostar a luz de uma lanterna (pode ser a do próprio celular) na casca do ovo. Se o ovo estiver fresco, vai ficar totalmente iluminado, como se estivesse brilhando. Se estiver podre, ficará escurecido.

Outro teste é o da água, coloque o ovo imerso em um copo ou vasilha cheia de água. Se ele estiver bom, vai afundar de modo horizontal. Se não for fresco, mas ainda adequado ao consumo, irá ficar levemente inclinado. Se boiar, está velho e possivelmente estragado.

Melancia mais cara

Já a melancia, que custava R$ 1,80/kg vai passar a pagar R$ 2,20/kg. Apesar de prejudicar o bolso, vale reforçar que a melancia é rica em zinco, mineral que ajuda a aumentar a imunidade do organismo e em ácidos graxos, que contribuem para o bom funcionamento do metabolismo regulando os hormônios. Comer melancia é uma ótima forma de conseguir estas vitaminas de uma forma natural.

Posso comprar direto na CEASA?

Sim e vira uma passeio bem bacana. A Central de Abastecimento atende mais de 20 mil pessoas por dia e você pode saber aqui todos os detalhes. A central fica numa uma estrutura que conta com 72 mil metros quadrados de área construída e 510 mil de área total.

Por dia, são vendidas mais de 2,6 toneladas de produtos, 98% dos itens vão para os grandes atacadistas, mas os outros 2% são de pessoas que chegam ao local para comprar por quilo ou em bandejas. Além de passear pelos 644 boxes cadastrados, 13 lanchonetes e pelo Mercado de Flores, não é preciso chegar de madrugada, como muitos imaginam. Quem chega cedo, são os funcionários de cada box, que precisam entregar as centenas de caixas que são armazenadas em caminhões, que irão fazer a entrega aos atacadistas.

Onde fica a Ceasa?

A CEASA está localizada na Rodovia BR 116, Km 10, n° 22881, no bairro Tatuquara, em Curitiba. O funcionamento é de Segunda a Sexta-feira das 4:30h às 17:30h, e no sábado das 4:30h às 12 horas.