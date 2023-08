Cassol Centerlar abre nova loja na Grande Curitiba; presidente conta detalhes

Colombo, na região metropolitana de Curitiba, inaugura nas próximas semanas a nova loja Cassol Centerlar, do Grupo Cassol, rede catarinense especializada em materiais para construção e artigos para casa que está completando 65 anos em 2023. A marca conta com cinco lojas em Curitiba começou em 1958 com a Madeireira Cassol na cidade de Urubici, Santa Catarina, expandindo após quase 10 anos para a sua primeira primeira loja de materiais de construção.

Legado

Em entrevista exclusiva à Tribuna do Paraná, o presidente do Grupo Cassol Rodrigo Seara Cassol revelou, com nostalgia, que este foi o seu primeiro e único emprego e que tem orgulho de dar continuidade à história e ao legado da família. A Cassol começou com os fundadores Adroaldo Cassol (tio) e seu avô Ernesto Cassol, e se estendeu até seu pai Ademar Cassol – que faleceu na última quinta-feira (16), aos 83 anos.

“Este é o único carimbo que tenho em minha carteira de trabalho. Estou aqui desde 1990 e tenho muito orgulho disso, de poder fazer parte da história do meu avô, meu tio que fundaram essa empresa e também do meu pai. O mais importante é o cuidado que os fundadores deixaram, de respeitar o legado, os valores e dar continuidade ao negócio. Muita gente trabalhou nesta empresa, se dedicaram. Eu me dedico por eles e por aqueles que já não estão mais aqui, por isso mantenho os valores para as futuras gerações”, explica.

Segundo Rodrigo Cassol, a rede conta, atualmente, com 30 lojas no varejo e opera em quatro segmentos de mercado, sendo eles a Cassol Centerlar (varejo), a Cassol Pré-fabricados (indústria) que opera no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Além da Real State que opera no ramo imobiliário e Cassol Florestal que é voltada para o reflorestamento e a conscientização do meio-ambiente.

Cassol Centerlar Colombo

A unidade Cassol Centerlar Colombo chega com a promessa de uma loja atualizada e com muitas novidades. De acordo com presidente da empresa, a unidade recebeu um investimento de R$ 10 milhões. “Estamos muito contentes com a região de Colombo. Estamos chegando com uma loja moderna, bem atualizada, com uma série de serviços. O local é um ponto excelente, e estamos com um mix de produtos atualizados”, afirma.

A inauguração da loja está marcada para o primeiro sábado de setembro, dia 02, à partir das 9h. Os clientes contarão com a facilidade do cartão Cassol e quem quiser poderá comprar na internet e retirar na loja. “Este é o nosso modelo mais atualizado, é uma loja completa com todos os serviços da Cassol”, completa Rodrigo Cassol.

Economia

O grupo segue firme e atuante no mercado com previsão de expansão para os próximos meses.

“O Brasil é um país de altos e baixos, nossa economia está em solavancos, juros muito altos, mas estamos preparados para conduzir mesmo em momentos piores, sempre esperando ventos melhores. Esta é uma empresa que somente no Paraná atua há mais de 30 anos. Somos um grupo nacional, somos brasileiros acima de tudo e acreditamos num futuro melhor”, declara.

Em 2022 foram inauguradas cinco lojas, e até o início deste segundo semestre de 2023, quatro unidades já foram, sendo elas em Tubarão, Santa Cruz, São Leopoldo e Joinville. O Grupo prevê a instalação de mais três unidades até o primeiro semestre de 2024.

“Estamos em Curitiba desde 1992 e bem satisfeitos com a capital paranaense. O mercado anda instável, mas acredito que com a manutenção e com a queda de juros, teremos um mercado melhor, principalmente no investimento a longo prazo”, comenta. Rodrigo Cassol.

Tecnologia

Com novas tecnologias chegando no mercado, a rede Cassol não fica de fora das tendências e promete investimentos cada vez mais fortes na área tecnológica. Para os clientes que preferem facilitar sua rotina, as lojas da marca contam com pagamentos digitais e serviços de compras online.

“Temos investido bastante na parte digital, tanto na indústria, varejo, nos canais digitais, entre outros meios. Também estamos investindo bastante em construtechs, tecnologia voltada para o meio de construção”, declara o presidente.

Novas lojas na região de Curitiba

Com exclusividade, Rodrigo Cassol revelou que além da unidade de Colombo, há previsão de inauguração de mais três lojas, sendo uma delas já neste ano de 2023, na região metropolitana de Curitiba.

A cidade contemplada será São José dos Pinhais que já conta com previsão de inauguração de Cassol Centerlar no mês de outubro, além de um centro de distribuição também previsto para os próximos meses. Outros dois empreendimentos estão previstos para o primeiro semestre de 2024 na capital paranaense.

Sustentabilidade

Aliado à tecnologia, o Grupo Cassol investe em sustentabilidade com a Cassol Florestal, que conta com 16 fazendas próprias em 3,6 mil hectares; 1,5 milhão de árvores plantadas com 435 mil m³ de madeira. A marca também é fundadora da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (ABCIC), fundada há mais três décadas.

“Acreditamos num futuro mais sustentável, economia circular, tanto ambiental, social e econômica. Temos orgulho de ser a pioneira há mais de três décadas da ABCIC. O que estamos construindo tem tudo a ver com o futuro, estamos orgulhosos e preparados para o desafio do futuro. Seremos ainda mais sustentáveis e mais produtivos”, reforça.

