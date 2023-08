Moradora da RMC empreende, faz 100 pães por dia, e ganha prêmio

Se não fosse por insistência própria, a empreendedora Adriana França da Silva Bueno teria desistido de vender pães. Há cinco anos ela decidiu que iria vender pães caseiros para melhorar a renda em casa. Hoje, a moradora de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, produz e vende diariamente cerca de 100 pães caseiros sozinha. A produção está de vento em polpa – o que acabou rendendo um prêmio de empreendedorismo da Academia Assaí. Adriana é inspiração para muita gente, já que sua trajetória empreendedora não foi nada linear.

Cheia de altos e baixos, a venda e produção de pães de Adriana percorreu um caminho de muito aprendizado. “Dois anos atrás eu desanimei, mas hoje eles trazem retorno financeiro. Quando fiquei sabendo do prêmio Assaí tentei participar, mas na primeira vez não consegui. Esse ano tentei de novo e entrei. Fiz o curso de empreendedorismo para vender meu pão caseiro e ele transformou a minha lojinha”, conta Adriana, contente.

LEIA TAMBÉM:

>> Oficina de curitibano ‘conserta’ pessoas e conquista prêmio de empreendedorismo

>> “Rua do xingamento” é só problema em um dos bairros mais populosos de Curitiba

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

A moradora de Fazenda Rio Grande tem uma pequena loja colaborativa. Ela vende pães caseiros a R$ 10, receita que aprendeu com a mãe. Outras mulheres também oferecem produtos na loja: bolos, bolachas, doces. “O curso do Assaí me deu ânimo e agora estou colocando em prática tudo que aprendi. Está dando super certo”, comemora.

Adriana Bueno é uma dos seis vencedores da etapa regional do Prêmio Academia Assaí. Ela se inscreveu no concurso e garantiu uma vaga na categoria de vendedor em ponto fixo para conquistar o prêmio nacional. Só de ir para a etapa regional, a Oficina do Brigadeiro garantiu R$ 2.300 em dinheiro, R$ 500 em vales-compras no Assaí Atacadista e uma semana de capacitação.

Vencedora da categoria regional, Adriana ganhou mais R$ 2 mil, um celular e uma viagem para São Paulo para uma imersão sobre negócios, no qual ela poderá concorrer ainda ao prêmio adicional de R$ 10 mil, se vencer a etapa nacional.

Faceira com que aprendeu no curso de empreendedorismo, Adriana acredita que muita coisa vai mudar. Com a renda que veio da venda dos pães, Adriana foi aos poucos transformando a casa numa mini fábrica. Agora, a ideia é tirar mais um sonho do papel: comprar uma masseira para aumentar ainda mais a produção.

Receita tem laço afetivo

A relação de carinho com os pães caseiros é o que faz Adriana conquistar a cada semana novos clientes em Fazenda Rio Grande. O sabor do pão faz muita gente lembrar da ligação afetiva com a mãe, com a avó. E para Adriana, o pão caseiro tem a lembrança da mãe. “Minha mãe sempre fez pão e passou a receita para a gente, os filhos. Eu tenho uma relação afetiva com essa receita, aprendi com ela. Com a minha produção, ajudo também outras pessoas. Há senhoras que compram meu pão e vendem no sinaleiro. Elas usam o que eu produzo e conseguem tirar uma renda para elas também”, explica.

A pequena loja colaborativa, que fica na Avenida Portugal, no bairro Gralha Azul, vem melhorando diariamente. “Agora parece que tudo está dando certo na minha vida. Hoje produzo 108 pães por dia, sozinha. Antes do curso, minha produção era metade disso. Tive muito resultado e vou crescer ainda mais”.

Legítimo Pão Caseiro

Quer comprar o Legítimo Pão Caseiro da Adriana? O ponto fixo fica na Avenida Portugal, 1566 – Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande. Cada unidade é vendida a R$ 10.

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!