Nesta quarta-feira (9), Curitiba chegou a marca de 91.038 casos positivos de coronavírus desde o início da pandemia. Os novos dados do boletim da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) revelam que mais 1.431 novas pessoas foram diagnosticadas com a doença e mais 20 óbitos foram confirmados — índice de mortes diárias se iguala ao do dia 1º de agosto, quando houve o maior registro de óbitos num único dia segundo dados da prefeitura.

Do total de óbitos, 13 foram registrados nas últimas 48 horas. As novas vítimas são 14 homens e 6 mulheres, com idades entre 39 e 86 anos, todas com algum fator de risco para complicações da doença.

Até agora são 1.882 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 91.038 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 75.079 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 14.077 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

UTIs do SUS

Nesta quarta-feira (9), a taxa de ocupação dos 358 leitos de UTISUS exclusivo para covid-19 está em 94%. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba ativou hoje mais dois leitos de UTI para covid-19 no Hospital do Idoso. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 23 leitos livres.

Números da covid-19 em 9 de dezembro

1.431 novos casos confirmados

20 novos óbitos (13 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 91.038

Casos Ativos – 14.077

Recuperados – 75.079

Óbitos – 1.882