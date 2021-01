Reflexo do fim do ano?

Nesta quinta-feira (7), o boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba revelou um aumento nos casos ativos de coronavírus: 6.410 pessoas seguem com potencial de transmissão de vírus. Com o aumento dos casos, a ocupação de leitos também aumentou nos hospitais da cidade e nesta quinta, 79% das vagas de UTI exclusivas para coronavírus na rede SUS estão ocupadas.

Mais 804 novos casos de covid-19 e 19 óbitos de moradores da cidade infectados com a doença foram registrados neste novo boletim. 11 desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

As novas vítimas são 11 homens e 8 mulheres, com idades entre 38 e 82 anos. Três pacientes que faleceram não apresentaram fatores de risco para as complicações da doença. Até agora são 2.323 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 114.760 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 106.027 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Internamentos

Nesta quinta-feira (7), a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 79%. No momento restam 78 leitos livres.

Números da covid-19 em 7 de janeiro

804 novos casos confirmados

19 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 114.760

Casos Ativos – 6.410

Recuperados – 106.027

Óbitos – 2.323