Motoristas que trafegavam pela Rua Campos Sales, via rápida entre o bairro Cabral e o Centro de Curitiba, foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (28), com o trânsito bloqueado e um carro fazendo manobras na pista, parte delas em alta velocidade e na contramão.

Com a rua fechada para os demais veículos, filas se formaram na rápida e quem passava pelo local ficou preocupado com o que estava acontecendo. Mas ao contrário do que muita gente chegou a pensar, a situação não oferecia riscos para motoristas e pedestres.

Radar

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), o carro que fazia manobras, indo e voltando na pista, estava realizando a aferição do radar que existe neste trecho da via, com um técnico do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná (IPEM-PR).

Agentes da Setran estavam presentes no local e acompanharam o procedimento. A rua foi liberada para os motoristas, logo após o fim dos testes, ainda pela manhã.

