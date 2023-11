Tombamento interdita pista da BR-376, no Contorno Leste; motorista morreu

O tombamento de uma carreta na alça de acesso da BR-376 para a BR-116, em São José dos Pinhais, interdita a rodovia no sentido São Paulo neste começo da tarde desta terça-feira (28).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão ficou preso nas ferragens. Equipes de salvamento constataram óbito do condutor no local. Até às 15 horas, não havia previsão de liberação da pista.

