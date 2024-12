Caminhões pegam fogo na BR-277 após acidente e interditam a rodovia no Paraná

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque, uma carreta e dois carros provocou interdição total da BR-277, no fim da tarde deste sábado (21), no trecho que liga Curitiba ao litoral paranaense. Após a batida, os dois caminhões pegaram fogo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 17h no km 35 da rodovia, na região da cidade de Morretes. Um dos caminhões teria apresentado falha nos freios, colidido na traseira de dois automóveis e posteriormente, na traseira do caminhão-tanque carregado com combustível.

Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas em estado grave. Os dois motoristas dos caminhões tiveram apenas ferimentos leves. A concessionária EPR Litoral Pioneiro prestou atendimento no local.

Fogo controlado

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, o incêndio foi extinto por volta das 19h, com resfriamento do tanque combustível. Um dos veículos envolvidos no acidente era o caminhão-tanque que estava carregado com 5.000 litros de etanol, 5.000 litros de gasolina e 3.000 litros de óleo diesel. O outro, uma carreta granel que estava vazia.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Helicóptero da PM

Durante o atendimento ao acidente, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) chegou a enviar o helicóptero Falcão 08, mas seu auxilio no resgate não foi necessário, segundo a Polícia Militar.

Congestionamento na rodovia

O acidente causou um grande congestionamento na rodovia. De acordo com a PRF, por volta das 19h45, a fila de veículos se estendia por 8 quilômetros no sentido litoral e 8 quilômetros no sentido Curitiba, com as pistas no sentido Curitiba totalmente liberadas e apenas uma faixa liberada no sentido Paranaguá.