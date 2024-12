Tragédia! Acidente na BR-116 com ônibus, carreta e carro mata 38 pessoas em MG

Um acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro deixou 38 mortos neste sábado (21), na BR-116, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

Segundo informações da Agência Brasil, o Corpo de Bombeiros informou que o ônibus que vinha de São Paulo estourou o pneu e chocou-se de frente contra uma carreta. Um carro, que vinha atrás do ônibus, também se envolveu no acidente.

O ônibus pegou fogo com a colisão, sendo que a maioria das vítimas morreu carbonizada. Os passageiros que conseguiram deixar o ônibus foram encaminhados para atendimento nos hospitais da região. O veículo, que partiu de São Paulo na sexta-feira (20), tinha como destino Vitória da Conquista (BA).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 3h com a interdição total da rodovia durante a madrugada. A pista da rodovia foi parcialmente liberada por volta das 10h.

De acordo com o jornal Estado de Minas, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte foi enviada ao interior do estado para o trabalho de identificação dos corpos, sendo que 25 vítimas morreram carbozinadas, o que dificulta o reconhecimento dos mortos para encaminhamento aos familiares para as cerimônias de despedidas.

Ainda conforme o IML, 36 pessoas morreram no acidente e outras duas vítmas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.