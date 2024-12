Acidente gravíssimo divide carro ao meio e deixa cinco jovens feridos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um carro se envolveu em um grave acidente no bairro Santa Cândida, em Curitiba, por volta das 6h19 deste sábado (21). O veículo bateu em um poste de alta energia e deixou cinco jovens e adolescentes, entre 16 e 20 anos, feridos. Conforme o relato de testemunhas, as vítimas foram ejetadas do automóvel após a forte colisão.

Um das vítimas, um homem de cerca de 20 anos, teve um dos braços amputados e outros ferimentos. O acidente aconteceu na Rua João Gbur, próximo ao Terminal Santa Cândida. O veículo ficou destruído após a forte pancada.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Vítimas com ferimentos graves e moderados

O Corpo de Bombeiros detalhou o estado de saúde de cada uma das cinco vítimas:

– Um homem de aproximadamente 20 anos sofreu amputação do braço, contusão e escoriações. Ele foi levado ao Hospital Cajuru em estado grave.

– Um homem de aproximadamente 20 anos sofreu contusão no rosto e ferimentos no tórax. O jovem foi levado ao Hospital Evangélico com ferimentos moderados.

– Um homem de 20 anos sofreu contusões e ferimentos no tórax. Estava com ferimentos moderados.

– Um adolescente de 16 anos fraturou o fêmur e sofreu escoriações. Encaminhado ao Hospital São José com ferimentos graves.

– Adolescente de 17 anos fraturou o fêmur. Levado ao Hospital São José com ferimentos graves.

Local isolado

Conforme informações dos bombeiros, o local foi isolado e a Copel também foi acionada após o acidente. Guarda Municipal e Polícia Militar prestaram apoio.