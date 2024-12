Idosa é agredida em estação-tubo de Curitiba; suspeito é preso

Um caso de violência contra idosos abalou a rotina do bairro Mercês, em Curitiba, nesta quinta-feira (19). Uma senhora de 60 anos foi brutalmente agredida dentro de uma estação-tubo.

O suspeito, um jovem de 25 anos, foi capturado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A prisão em flagrante ocorreu no bairro Campo Comprido.

Segundo relatos, o agressor, que já cumpria pena por tráfico de drogas e usava tornozeleira eletrônica, atacou a vítima com um soco e chutes, chegando a derrubá-la no chão da estação-tubo.

A delegada Daniela Corrêa Antunes, responsável pelo caso, explicou como a polícia conseguiu localizar o suspeito: “Conseguimos informações para verificar as características dele e, no tubo, encontramos imagens e depoimentos que nos levaram até o suspeito. Ele foi localizado no bairro Campo Comprido, preso em flagrante e reconhecido pela vítima. O trabalho foi realizado pelo 3º distrito da capital em conjunto com a Delegacia de Furtos e Roubos”.

A investigação contou com o auxílio de imagens de câmeras de segurança da estação e depoimentos de testemunhas, fundamentais para a rápida identificação e captura do agressor.

O suspeito foi autuado por lesão corporal e injúria qualificada, com agravante pela condição de idosa da vítima.