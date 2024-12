Engavetamento com ambulância provoca lentidão na BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo cinco veículos, incluindo uma ambulância do Estado, causou transtornos no trânsito da BR-376 na tarde desta sexta-feira (20). O engavetamento ocorreu por volta das 15h, no km 599 da rodovia, sentido crescente, em Curitiba.

De acordo com informações preliminares, a ambulância transportava um paciente que havia recebido alta médica. Infelizmente, durante o acidente, o paciente sofreu ferimentos, cuja gravidade ainda não foi divulgada pelas autoridades.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a maioria dos veículos envolvidos no sinistro já foi removida do local. No entanto, um caminhão permanece sobre a faixa 1 da rodovia, aguardando remoção.

O incidente causou lentidão no tráfego da região, e as autoridades recomendam que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho. A PRF está no local para coordenar o trânsito e auxiliar na remoção do caminhão remanescente.

As causas do engavetamento ainda estão sendo apuradas. A PRF orienta que os condutores mantenham distância segura entre os veículos e respeitem os limites de velocidade para evitar acidentes semelhantes.