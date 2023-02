Um caminhão carregado de cerveja tombou e interditou a pista sentido Litoral paranaense da BR-277 no começo da tarde desta sexta-feira (17), na região de Morretes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não houve vítimas no acidente.

O tombamento aconteceu na região do km 27, sentido Litoral. A Polícia Rodoviária Federal está no local para prestar atendimento ao acidente. Não havia previsão de liberação até por volta das 15 horas.

