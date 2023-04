Camerata Antiqua de Curitiba dá espetáculo de Páscoa no Guadalupe

O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe foi palco, na celebração da Sexta-feira Santa (7), da abertura da temporada 2023 de concertos da Camerata Antiqua de Curitiba. Na temporada 2023 estão programados mais de 50 concertos, muitos deles gratuitos e outros com valores acessíveis, a partir de R$ 17,50.

No Guadalupe, com regência do maestro argentino César Bustamante, do Teatro Colón, a obra Paixão Segundo São João de Handel teve sua primeira execução no Brasil. O Santuário recebeu mais de mil pessoas, entre elas o prefeito Rafael Greca (DEM).

O grupo quase quinquagenário celebrou a véspera da Páscoa.“A Camerata leva o grande nome de Curitiba para todo o mundo, é o nome da inteligência e da qualidade musical da gente da cidade”, disse o prefeito. “É a cultura sem bilheteria, a ideia é que todos possam ter acesso a grande cultura, e assim difundir a Camerata para todo o Brasil com essa obra de arte”.

O padre Reginaldo Manzotti, pároco do santuário, falou sobre a parceria com a prefeitura para concertos. No espaço, mais duas apresentações da Camerata estão programadas até o fim do ano, dias 2 de junho e 27 de outubro. “Da música erudita às coisas mais simples, mas de modo geral a igreja e nós da Rede Evangelizar somos parceiros quando é para levar o Evangelho de Jesus Cristo através da arte”, disse.

Música sacra

Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

A obra, apresentada na noite de Sexta-feira Santa no Santuário Nossa Senhora do Guadalupe, foi dividida em duas partes onde se alternam coros, recitativos e árias, contando os momentos finais de Cristo na cruz. O evangelista foi interpretado pelo tenor Anibal Mancini, Jesus pelo baixo Norbert Steidl e Pilatos pelo contratenor Paulo Mestre. O concerto teve ainda a participação das sopranos Luísa Favero e Ornella de Lucca e do tenor Guilherme Moreira.

Essa foi a primeira vez que César Bustamante esteve à frente da Camerata. Segundo o maestro, a dificuldade técnica da obra foi facilitada pela qualidade musical do grupo. “Estou encantado com o grupo. A obra não é muito comum de ser tocada e precisa de muita dedicação para conseguir o resultado satisfatório e a Camerata foi excelente. São músicos excepcionais que me surpreenderam”, afirmou.

