Quem gosta de música clássica e das tradições da Páscoa vai poder curtir a orquestra Camerata Antiqua de Curitiba dentro de casa, durante o isolamento social. Uma apresentação em vídeo feita pelos 20 instrumentistas, 18 cantores e a regente Mara Campos será divulgado no Facebook da Fundação Cultural de Curitiba e no da Capela Santa Maria, neste domingo (12), ao meio-dia.

O concerto se baseia na interpretação da peça Jesus Meine Freude (Jesus, Minha Alegria), de Bach. A produção, que tem duração de menos de cinco minutos, foi feita pelos músicos à distância, respeitando as restrições dos encontros presenciais no combate ao coronavírus (Covid-19).

LEIA TAMBÉM – Celebrações de Páscoa em Curitiba serão transmitidas pela TV para evitar coronavírus

Segundo a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, a performance longe do público foi a solução encontrada pela Fundação Cultural e pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac) para viabilizar a apresentação. Normalmente, nessa época, o grupo musical erudito se apresenta ao vivo em salas de concerto e igrejas lotadas. A Ana Cristina acrescenta que essa é uma forma de disponibilizar à população um concerto sem sair de casa, promovendo a democratização do acesso à cultura.

Para viabilizar o vídeo, cada um dos músicos gravou sua entrada de casa, com o próprio celular. Para comandar o grupo, a regente Mara Campos se baseou no áudio da organista Clenice Ortigara. Todo o material foi entregue ao engenheiro de som Bruno Haller, para finalização.

Um moteto de Bach

A peça escolhida para celebrar a data é a primeira das cinco partes do moteto Jesus Meine Freude. Moteto é um gênero musical polifônico surgido no século XIII, quando se usavam textos distintos para cada voz e do qual o compositor alemão Bach é o principal representante.

A composição tem origem no hino luterano de mesmo nome, com poesia de Johann Franck e melodia coral de Johann Crüger. Os movimentos se baseiam nas seis estrofes desse hino e são intercalados por cinco movimentos, inspirados em passagens da Epístola aos Romanos – texto integrante do sexto livro do Novo Testamento, a parte da Bíblia escrita após o nascimento de Jesus.

O texto bíblico contém os principais ensinamentos luteranos e é contrastado pelo hino, que foi escrito em primeira pessoa, com foco na emoção. Bach enfatiza ambos nos detalhes dramáticos e na carga teológica da composição.