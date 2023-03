Câmeras de GMs poderiam ter sido ligadas remotamente, diz comandante

As câmeras corporais dos guardas municipais de Curitiba envolvidos na morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos, poderiam ter sido ligadas remotamente. É isso que apontou o comandante da Guarda Municipal (GM), Carlos Celso dos Santos Júnior, em coletiva de imprensa, na tarde desta sexta-feira (31). Os três agentes estavam com os dispositivos no modo de espera e não os acionaram durante a ocorrência.

“As câmeras estavam ligadas, mas no modo espera, prontas para gravar, mas não foram acionadas. Eles deveriam ter ligado, essa é a determinação, caso não conseguissem dava para ter ligado remotamente, bastava acionar o centro de operações da Muralha Digital”, afirma Santos Júnior.

O caso ocorreu na tarde do último sábado (25), na Cidade Industrial de Curitiba. Caio foi abordado por suspeita de tráfico de drogas. Ao tentar fugir, ele foi perseguido pelos agentes que estavam com as armas em punho

O guarda municipal Edson Pereira, que efetuou o disparo, disse à polícia que foi ameaçado com uma faca de 25 centímetros, a qual o adolescente guardava dentro de um boné. A investigação provou que isso não aconteceu. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele não estava mais de boné durante a abordagem e a suposta faca não foi encontrada.

A defesa do agente afirma que ele agiu para se defender do adolescente.

Investigação

Edson Pereira é suspeito de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e fraude processual. A capital paranaense aderiu às câmeras corporais há dois meses, após meio ano de testes. Dados da Polícia Militar de São Paulo apontam para uma redução de 61% das mortes em confrontos após a adesão aos equipamentos.

“A Guarda Municipal lamenta profundamente. O caso é investigado pela corregedoria, além de uma sindicância administrativa que foi aberta. Foi decretada a suspensão preventiva dos agentes, assim como do porte de armas deles”, finalizou o comandante.

