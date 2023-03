Cego de Curitiba cai dentro de buraco de obra da Sanepar e é socorrido

O recepcionista João Padilha, 61 anos, pessoa com deficiência visual, caiu em um buraco de obras da Sanepar na tarde de quinta-feira (30), em Curitiba. O caso ocorreu na Rua General Potiguara, no Novo Mundo. Segundo a vítima, que ficou levemente ferida, o motivo do acidente teria sido a falta de sinalização adequada.

Ele saía do trabalho em direção a um ponto de ônibus, caminho que faz, diariamente, com a ajuda de uma bengala. Porém, dessa vez, ao virar a esquina, foi surpreendido pela presença do buraco. “É indescritível. Para nós, cegos, uma queda é muito inesperada. É meu caminho de todo dia, quando virei a esquina caí deitado em um buraco enorme”, reclama o recepcionista.

Ainda segundo ele, funcionários da Sanepar o tiraram do local do acidente e afirmaram que o responsável pela obra mandaria um carro para levá-lo até em casa. Ele voltou de carona com os trabalhadores, no caminhão da empresa.

“Acho que tinha um metro e meio de profundidade. Poderia ter me machucado muito. Foi um buraco de alto risco. Por sorte, só ralei alguns dedos da mão, me sujei muito, tinha muita lama dentro. Voltei no caminhão e não pegaram nem meu telefone”, relata.

Padilha ainda lamentou a falta de um tapume na obra. “Eu sou cego, não tenho como ler uma placa ou ver um cone. Tinha que ser fechado com tapume. Qualquer pessoa poderia ter caído. Uma empresa do tamanho da Sanepar precisava ter cuidado com as questões de acessibilidade. Com a simples placa, eles não pensaram em uma pessoa vulnerável”, completa.

E aí, Sanepar?

Procurada pela reportagem, a Sanepar disse, em nota, que “lamenta o ocorrido e que o local estava com cones, placas e fitas. A orientação da empresa é que o trabalhador registre a ocorrência em uma central de relacionamento”.

