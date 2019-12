O dia promete ser novamente de tempo aberto e temperaturas elevadas, nesta quinta-feira (26), em Curitiba, segundo o Instituto Tecnológico Simepar. A previsão é sol praticamente o dia todo e temperaturas entre os 16 e 31 graus, conforme a previsão para o Verão, iniciado no último dia 21.

“O sol predomina em boa parte do Paraná. Há presença de algumas nuvens nos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e litoral, mas que gradualmente perdem força”, explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Para esta sexta-feira (27) a previsão segue de bastante calor, com mínima de 15 e máxima de 31 graus e sem chuva. Esta previsão de calor e tempo bom se estende para sábado (28).

Falando em chuva, as precipitações devem retornar para Curitiba apenas no domingo (29).

E no litoral paranaense, como fica o tempo?

O calor segue intenso também no litoral do Paraná. Em Matinhos, por exemplo, a máxima hoje é de 30 graus, sem previsão do chuva. A máxima de 30 graus, por sinal, vai ser registrada pelo menos até segunda-feira, quando a chuva atinge a cidade.

Interior

Em Londrina, região norte do Paraná, a previsão do Simepar aponta temperaturas elevadas e nada de chuva. Para esta quinta-feira, as temperaturas ficam entre os 17 e 32 graus na cidade.