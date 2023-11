Calor vai durar em Curitiba? Termômetros chegam aos 30ºC

Após dias de chuvas intensas e temperaturas amenas, o calor marcou presença em Curitiba e região nesta quarta-feira (08), chegando perto dos 30ºC. Para quem estava com saudade do sol, a boa notícia é que ele deve aparecer na capital pelos próximos dias.

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na quinta-feira (09) a temperatura continuará alta em Curitiba, com mínima de 18ºC e máxima de 31ºC.

O sol também deverá predominar durante o fim de semana. O dia mais quente promete ser domingo (12), quando os termômetros podem chegar a 33ºC na capital.

De forma geral, o calor está sendo registrado em todo o Paraná. Conforme informações do o Simepar, praticamente todos os municípios paranaenses se aproximaram ou ultrapassaram os 30ºC nesta quarta-feira.

A previsão para todo o estado também aponta que entre sexta-feira (10) e domingo (12) haverá variação de nebulosidade, calor e chuvas isoladas.

Risco de incêndio florestal no Paraná

Devido às altas temperaturas, na tarde desta quarta-feira (08) o Simepar divulgou um mapa informando a possibilidade de incêndios florestais no Paraná. O anúncio foi publicado às 14h50 e é válido durante as próximas 24 horas.

O mapa aponta que há risco alto de incêndio na região central do Paraná, em municípios como Londrina, Maringá, Campo Mourão, Guarapuava, Umuarama e Pato Branco. Confira:

Mapa: Simepar

