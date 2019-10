Uma explosão em uma lanchonete no Centro de Curitiba, na tarde desta segunda-feira (28), assustou quem passava nas proximidades da Praça General Osório. O acidente ocorreu por volta das 15h45, na esquina da Travessa Jesuíno Marcondes com a praça, quando uma pequena caldeira estourou, causando um deslocamento de ar que quebrou os vidros da entrada do estabelecimento. Três pessoas estavam no local mas ninguém se feriu.

Segundo o tenente Hanauer, dos Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de explosão de gás de cozinha (GLP), mas foi constatado que era o estouro de uma pequena caldeira elétrica, utilizada para aquecer sanduíches. “Não houve vitimas. Foi mais o susto pelo deslocamento de ar que ocasionou a quebra dos vidros e outros objetos. Havia, segundo o proprietário, três pessoas trabalhando no local, no momento da explosão. Duas estavam mais próximas, atrás do balcão. O material explodiu na direção do teto e, por sorte, nada mais grave ocorreu”, disse o tenente.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a explosão não causou danos à estrutura do prédio. O proprietário da lanchonete não quis gravar entrevista. Ninguém foi encaminhado ao hospital. Trânsito ficou totalmente interditado na Travessa Jesusino Marcondes, desde a altura da Rua Emiliano Perneta até a Praça General Osório. Por volta das 16h30, o tráfego foi liberado.