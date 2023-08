Cães policiais aposentados estão para adoção em Curitiba; veja como adotar um herói

Os cães aposentados da Companhia de Operações com Cães da Polícia Militar estão para adoção em Curitiba. O Batalhão de Polícia de Choque divulgou a campanha “Adote um Cão Herói” nas redes sociais e abriu inscrições aos interessados em ter um policial aposentado de quatro patas em casa.

O intuito é que os cachorros encontrem um lar onde possam aproveitar a aposentadoria com qualidade e sossego merecidos. Os cães para adoção são Odim – um cão da raça Bloodhound, e Honda – um Pastor Malinois.

LEIA TAMBÉM:

>> Trecho caótico de rodovia na RMC é um pesadelo para pedestres; Como chegar ao outro lado?

>> Onda de calor extremo gera alerta de perigo potencial; Vem recorde de calor?

Ver essa foto no Instagram

Os candidatos interessados em adotar os cães precisam ter ciência de que o animal precisa de espaço e atividade física frequente. Além disso, os animais precisam de cuidado veterinário adequado, boa alimentação, cuidado e carinho.

Para se candidatar, é preciso preencher uma ficha de cadastro disponível neste link.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!