Esta quarta-feira (23) pode entrar na história sendo um dos dias mais quentes do mês de agosto em Curitiba. A expectativa é que ultrapasse 27°graus em pleno inverno. A onda de calor extremo fez com que o Inmet emitisse um alerta amarelo de perigo potencial pela Onda de calor para a parte norte do Paraná, conforme a imagem abaixo.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia mais quente dos últimos anos no oitavo mês ocorreu em 2015, quando a temperatura chegou a 31,6°C. Em 2023, o dia mais quente foi 7 de agosto, quando bateu 28,7°C. Já para esta quarta, a máxima prevista está em 27,2°C para a capital paranaense.

“Muito calor devido a atuação de um ar bem aquecido e seco. A presença de uma frente fria no Rio Grande do Sul também contribui para o aquecimento em todo o Paraná”, disse o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

Alerta do Inmet vale para grande parte do Paraná. Foto: Reprodução/Inmet.

Frente fria vai acabar com onda de calor extremo

O calor irá permanecer na cidade até quinta-feira (24), quando uma frente fria vai pintar na área. Para sexta-feira (25), a mínima vai ser de 11°C.

“Na quinta-feira uma frente fria avança pelo Sul do Brasil, atuando mais diretamente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná teremos mais um dia de forte calor, mas com maior disponibilidade de umidade em relação aos últimos dias. Nestas condições o risco de tempestades aumenta a partir da tarde, principalmente na “metade sul” paranaense”, informou o site do Simepar.

