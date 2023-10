Termina na quarta-feira (25) o prazo para cadastramento de novas crianças e estudantes na pré-escola ou no 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Curitiba.

Esse procedimento é necessário para as crianças que ainda não estão matriculadas nas escolas municipais e querem estudar em uma unidade da rede em 2024. Os demais, que já frequentam escolas ou creches municipais, seguem o fluxo escolar normalmente.

O cadastramento escolar é necessário para que a Secretaria Municipal da Educação possa dimensionar as turmas para o próximo ano letivo. Para efetivar o cadastro, feito somente pelo site, é necessário o CPF da criança e do responsável.

Durante o preenchimento da solicitação, as famílias podem indicar de três a cinco opções de unidades de ensino. A distribuição de vagas é feita a partir do endereço da família, sendo que a intenção é garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

O resultado será divulgado no dia 17 de novembro, via e-mail cadastrado pela família.

Confirmação da matrícula

A Secretaria Municipal da Educação reforça que o cadastramento não representa a efetivação da matrícula. Depois de cadastrar a(s) criança(s), os responsáveis devem aguardar o resultado, que será disponibilizado por e-mail.

Todo o processo é feito pela internet, apenas a efetivação da matrícula será feita pessoalmente por alguém da família, diretamente na unidade educacional, com os documentos do responsável e da criança, além do comprovante de endereço.

Pré-escola e 1º do Ensino Fundamental

A Secretaria Municipal da Educação ressalta que esse cadastramento (pré-escola e 1º ano) é diferente da solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos, realizada apenas por meio do site Cadastro On-Line. Essa solicitação pode ser feita a qualquer momento.

Em casos de dúvidas, as famílias podem entrar em contato por telefone com o Núcleo Regional da Educação:

Bairro Novo – (41) 3221-2850

Boa Vista – (41) 3313-5714

Boqueirão – (41) 3313-5559

Cajuru – (41) 3221-2380

CIC – (41) 3221-2922

Matriz – (41) 3313-5842

Pinheirinho – (41) 3313-5444

Portão – (41) 3350-3967

Santa Felicidade – (41) 3221-2578

Tatuquara – (41) 3221-2616

