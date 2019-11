O cadastramento de alunos do pré I e II na rede municipal de ensino de Curitiba será divulgado nesta quarta-feira (20). O resultado vai ficar disponível na página da Secretaria Municipal de Educação.

Mas atenção: o cadastramento não é confirmação de matrícula para o ano letivo de 2020. As matrículas serão feitas nos dias 21, 22 e 25 de novembro. O resultado para o 1º ano do Ensino Fundamental já foi divulgado no final de outubro.

+LEIA MAIS – Operação contra o tráfico cumpre 29 mandados no Centro histórico de Curitiba

O cadastramento é para alunos que ainda não faziam parte da rede municipal de ensino. A partir deste levantamento a Secretaria de Educação faz a distribuição dos alunos nas escolas e creches, bem como o planejamento de professores, infraestrutura e alimentação.

A distribuição das vagas é feita a partir da indicação da unidade e do endereço da família. O objetivo é viabilizar a matrícula na unidade mais próximo possível da casa do aluno.

Troca de escola

Para os pais que preferirem que os filhos estudem em outras escolas que não sejam as apontadas no cadastro do Ensino Fundamental, a troca poderá ser feita nos dias 27 e 28 de novembro, conforme a disponibilidade de vagas. Mesmo que a família queira trocar de escola, é preciso fazer a matrícula na unidade indicada no cadastro e depois a troca é feita, conforme a disponibilidade.