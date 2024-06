Cachorro leva choque em fio desencapado em bairro nobre de Curitiba

Uma fiação exposta em um gramado na movimentada Avenida Silva Jardim, esquina com a Rua Bento Viana, causou um choque elétrico que por pouco não matou um cão da raça bulldog francês na tarde deste domingo, no bairro Batel, em Curitiba. O tutor do animal passeava com outros dois cães da mesma raça quando o acidente aconteceu em frente a um hotel.

“Saí passear com eles e na frente do hotel ele pisou na grama. Ai começou a gritar e logo percebi que era um choque. Ele se retorceu, caiu e gritou muito”, disse o fotógrafo Eduardo Matysiak. O cãozinho chamado Quixote foi levado a um pronto atendimento veterinário para realização de exames. “Estamos muito abalados. O Quixote está traumatizado. Pegamos a guia para passear e ele sai correndo”, complementou.

A Polícia Militar foi chamada para atender à denúncia do tutor, que por pouco também não foi eletrocutado. “Poderia ter sido uma tragédia. Por sorte ele estava com uma guia emborrachada, senão também levaria um choque”, acrescentou Eduardo. “É um hotel de alto padrão, foi na calçada. Poderia ter sido um hóspede, uma criança. Um absurdo> Queremos que este tipo de negligência não se repita mais”, afirmou Eduardo.

Quixote recebeu atendimento e passa bem. Foto: Arquivo Pessoal

Em resposta à reportagem, a administração do condomínio lamentou o episódio. “Foi um acidente, ninguém esperava este tipo de situação. Estamos prestando toda a assistência aos tutores. Hoje mesmo entrei em contato e estamos fazendo o possível. Não tínhamos conhecimento (do fio desencapado”, explicou Isabelly Melo, uma das administradoras do hotel.

O tutor de Quixote solicitou as imagens da câmera de segurança do estabelecimento que devem mostrar o incidente. A família disse que ainda não sabe se tomará medidas judiciais contra o hotel, que isolou a fiação com a colocação de um cone de sinalização no local.

O advogado dos administradores do edifício Helbor Stay Batel, Gustavo Ballan, afirmou que o custo da internação do cachorro foi bancado pela empresa. “A administração está em contato próximo com os tutores do animal para prestar todo o suporte necessário. Inclusive, já arcou com o custo hospitalar do animal e se colocou à disposição para que ele receba os cuidados apropriados”, disse.

Sobre o problema dos fios desencampados, complementou. “Não obstante todas as manutenções obrigatória estejam regulares, o condomínio reforçará as inspeções preventivas nas instalações elétricas do condomínio para assegurar a segurança dos usuários”, concluiu.

