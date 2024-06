Um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta no bairro Santa Cândida, em Curitiba, deixou ferido um adolescente de aproximadamente 15 anos. A colisão aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (10), na rua Paulo Kulik.

De acordo com informações de testemunhas, dois estudantes estavam circulando de bicicleta na rua Walace Landal. Eles teriam atravessado direto o cruzamento com a rua Paulo Kulik. Nesse momento, um dos adolescentes atingiu a lateral traseira de um carro que estava passando. O segundo jovem conseguiu desviar do veículo.

Com o impacto da batida, a vítima chegou a quebrar o vidro do carro com a cabeça. Ele foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao hospital.

Trabalhador da região, Marcos Falcão conta que as testemunhas estavam com dificuldades em chamar ajuda, mas por meio de um grupo de WhatsApp conseguiram contato com os socorristas, que dentro de 20 minutos estavam atendendo a vítima. “Cheguei no momento que já tinha ocorrido o acidente. A gente prestou o primeiro atendimento ali”, relata.

O motorista do automóvel ficou no local e acompanhou o Siate até o hospital.

