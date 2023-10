Neste domingo (22), o Corpo de Bombeiros continua procurando um jovem de 21 anos que desapareceu após mergulhar na Praia Brava, em Guaratuba, na tarde de sábado (21). O rapaz estava em uma excursão de Curitiba para o litoral do Paraná.

De acordo com informações dos bombeiros repassadas no fim da manhã deste domingo, a vítima estava sozinha no momento do afogamento.

Buscas

A procura pela jovem começou por volta das 14 horas de sábado, entre os postos Paraguaios e Santa Paula. As buscas encerraram no início da noite e foram retomadas nesta manhã de domingo.

Os socorristas ainda não têm novidades. O trabalho está sendo realizado com embarcação no mar e também, com bombeiros na areia. O rapaz desaparecido não foi identificado.

