Um rapaz de 21 anos que fazia uma excursão de Curitiba para o litoral do Paraná desapareceu após mergulhar na Praia Brava, em Guaratuba, na tarde deste sábado (21). O Corpo de Bombeiros fez buscas com socorristas e um barco, mas até o começo da noite deste sábado o jovem não tinha sido encontrado.

Era perto das 14h quando as buscas começaram entre os postos Paraguaios e Santa Paula. O rapaz desaparecido não foi identificado pelos Bombeiros.

Bombeiros entram a nado no mar que estava bastante mexido em Guaratuba. As equipes usaram flutuadores e até um barco, mas o jovem ainda não foi encontrado. Ao menos 11 socorristas ajudaram nas buscas, que devem ser reiniciadas na manhã deste domingo.

