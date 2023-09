Uma pessoa morreu em um grave acidente registrado na BR-376 na região de Palmeira, Campos Gerais, na manhã desta quarta-feira. Há um grande congestionamento na rodovia sentido Ponta Grossa. Quem sai de Curitiba, por exemplo, pega trânsito intenso.

Dois caminhões bateram e houve derramamento de carga na pista. A Polícia Rodoviária Federal está no local e uma das faixas sentido Ponta Grossa está interditada para limpeza e retirada dos veículos.

