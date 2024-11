BR-376 e BR-277 têm congestionamento hoje; Siga o movimento em tempo real

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As estradas do Paraná registram movimento intenso nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. Conforme informações da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra a BR-227, 11 mil veículos veículos pegaram a rodovia rumo ao litoral do estado durante a manhã.

Entre 9 horas e 10 horas, passavam pela praça de pedágio em São José dos Pinhais mais de 2.400 mil veículos por hora. De acordo com a concessionária, esse é o dobro do movimento em comparação com os dias normais.

Em atualização às 12h10, a concessionária informou pontos de lentidão nos seguintes locais:

BR-277 – Sentido Praias do km 67 ao 60 em São José dos Pinhais.

PR-407 – Sentido Pontal do Paraná do km 02 ao km 14 – em Paranaguá/Pontal do Paraná.

A previsão da EPR Litoral Pioneiro é que até domingo (17) mais de 250 mil veículos circulem nos dois sentidos da BR-277.

BR-376 registra congestionamento intenso nesta sexta-feira (15)

Os viajantes que estão saindo de Curitiba e vão passar pela BR-376, com destino ao litoral de Santa Catarina, também devem encontrar trânsito intenso. Em atualização às 10 horas, a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, informou que o trânsito estava lento do km 614 ao km 628, em São José dos Pinhais.

O movimento ficou mais intenso na região por conta de um acidente registrado mais cedo nesta sexta. Apesar da via não estar interditada, o fluxo segue lento no local, registrando lentidão de 11 km por volta das 12h.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024