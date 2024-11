Estradas do Paraná no feriadão: saiba quais os horários de pico

O movimento nas estradas do Paraná deve ser intenso durante o feriado da Proclamação da República, celebrado nesta sexta-feira (15). As concessionárias Arteris Litoral Sul, EPR Litoral Pioneiro e Via Araucária – que administram rodovias importantes no estado -, preveem trânsito intenso durante o feriado prolongado.

Confira mais detalhes sobre cada trecho abaixo:

Rodovia que liga Curitiba e Santa Catarina pode ter movimento 60% maior

Responsável pela BR-116, BR-376, BR-101 e Contorno de Florianópolis, a Arteris Litoral Sul estima que 1,16 milhão de veículos vão passar pelas estradas entre quinta-feira (14) e domingo (17).

Para quem planeja viajar, a concessionária alerta que na quinta-feira (14) o fluxo de veículos tende a aumentar a partir das 14 horas e deve seguir alto até às 21 horas. Já na sexta-feira (15) o maior movimento será na parte da manhã, entre 7 horas e 11 horas, seguindo durante todo o dia.

Para a volta do feriadão, o motorista deverá ficar atento durante todo o domingo (17), pois a previsão da Arteris Litoral Sul é de fluxo intenso na rodovia a partir das 10 horas se estendendo até às 17 horas.

Rota indicada de Curitiba para litoral de Santa Catarina

Para os usuários que seguirão viagem a partir de Curitiba e do Norte de Santa Catarina para o litoral sul catarinense, a Arteris Litoral Sul recomenda a utilização do Contorno Viário da Grande Florianópolis a partir do km 176 da BR-101, em Biguaçu/SC.

Já para os viajantes que seguirão do Rio Grande do Sul ou do Sul de Santa Catarina para o litoral Norte, Joinville ou Curitiba, poderá utilizar o Contorno Viário da Grande Florianópolis a partir do km 219 da BR-101, logo após o Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Palhoça/SC.

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Litoral Sul podem ser acompanhadas em tempo real pelo X (antigo Twitter) @Arteris_ALS. Para mais informações ou solicitações de serviços, entre em contato por meio do número 0800 725 1771.

Feriado nas estradas: mais de 250 mil veículos devem passar por Curitiba, litoral e Norte Pioneiro

O trânsito nas estradas que ligam Curitiba, litoral e interior também deve ser intenso. De acordo com previsão da concessionária EPR Litoral Pioneiro, mais de 130 mil veículos irão passar pela BR-277 em direção ao Litoral do Paraná entre quinta-feira (14) e domingo (17). O volume é 133% maior que nos dias normais.

Já nas rodovias do interior do Paraná, a estimativa é que o movimento nas praças de Carambeí, Jaguariaíva e Jacarezinho aumente em 35%. São esperados 120 mil veículos circulando pela região durante os quatro dias de folga.

Os horários previstos com maior movimento são no fim da tarde e noite de quinta-feira, manhã de sexta-feira e tarde de domingo.

Pedágio vai ser reforçado em São José dos Pinhais

Durante o feriado, a EPR Litoral Pioneiro vai reforçar a estrutura de atendimento nas praças de pedágio. Na praça de São José dos Pinhais estarão em ação os “papa-filas” e arrecadadores extras. Além disso, serão 13 cabines em funcionamento, que podem ser alternadas conforme o sentido da rodovia com maior movimento, além de 4 pistas exclusivas para pagamento com a TAG.

Para solicitar o atendimento da EPR Litoral Pioneiro basta ligar para o número de emergência: 0800 277 0153. O número funciona 24 horas e também atende via WhatsApp. Também é possível acompanhar as atualizações sobre as condições das rodovias nas redes sociais.

Contornos Norte e Sul de Curitiba vão ter trânsito intenso no feriadão de novembro

Administradora de 473 quilômetros de rodovias no Paraná, a Via Araucária é responsável por trechos, como os contornos Norte e Sul de Curitiba, as interligações entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba e a rota entre a capital e Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná.

Para o feriado da Proclamação da República, a concessionária estima que 302 mil veículos vão passar pelas rodovias entre 0h de quinta-feira (14) até 23h59 de domingo (17).

A expectativa é que o fluxo de veículos seja mais intenso na quinta (14), ente 18h e 21; sexta (15), entre 6h e 15h, e no domingo (17), entre 12h e 21h. Diante do grande movimento de veículos nas rodovias, a concessionária atuará com 37 veículos operacionais e fará reforço da sua equipe de papa-fila (cobrança antecipada nas praças de pedágio).

Vai viajar? Veja dicas de segurança da Via Araucária:

Atenção e respeito à sinalização de trânsito;

Atenção para dias chuvosos: reduza a velocidade, acenda os faróis, mantenha distância segura do veículo à frente e se não tiver visibilidade da via procure um local seguro fora da pista;

Atenção à via, não mexa no celular ou faça movimentos que tire o foco da rodovia;

Não faça ultrapassagens em locais proibidos;

Para viagens de longas distâncias, faça paradas estratégicas;

Caso viaje com criança, utilize a cadeirinha adequada;

Em caso de urgência, a concessionária disponibiliza atendimento gratuito e 24 horas: 0800 277 0 376.