Sol ‘escondido’ e nuvens predominam no feriadão prolongado no Litoral e Curitiba

Quem aproveitou para viajar para o litoral do Paraná no feriado da Proclamação da República, celebrado nesta sexta-feira (15), vai contar com um tempo mais ameno e presença de um sol tímido durante todo o fim de semana.

Conforme a previsão do tempo para Curitiba, feita pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas também não devem subir muito durante o feriadão.

O meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen explica que nesta sexta-feira (15) o tempo fica parecido com o restante da semana, com máxima na casa dos 21ºC, 22ºC nas praias e na capital paranaense. Além disso, a previsão indica bastante nebulosidade nessas regiões.

Já no sábado (16) o tempo fica um pouco mais abafado. Entretanto, Jacóbsen adianta que o melhor dia do feriado prolongado deverá ser o domingo (17). “No domingo é que o sol predomina em muitas das regiões paranaenses. Será o melhor dia de todo o feriadão aqui no estado para aproveitar para atividades ao ar livre, por exemplo”, comenta.

Chuva em Curitiba?

A previsão do tempo também aponta possibilidade de chuvas localizadas. O meteorologista indica que garoas ou chuviscos podem acontecer no período noturno. “Em Curitiba no domingo chega aos 26ºC. Nas regiões das praias chega aos 27ºC, 28ºC, especialmente em Morretes e Antonina”, diz o especialista.

Vai viajar? Cuidado redobrado nas estradas!

Jacóbsen também alerta os motoristas que vão pegar a estrada para manterem atenção redobrada em trechos da BR-277, BR-376 e BR-116. De acordo com ele, em algumas regiões pode ocorrer situação de visibilidade reduzida e pista molhada.

“Também para quem desce pela Estrada da Graciosa até o litoral do Paraná tem que tomar um pouco mais de cuidado porque alguns trechos ficam bastante molhados”.

Previsão do tempo para Curitiba no feriadão

Sexta-feira (15): 14ºC – 23ºC

Sábado (16): 16ºC – 24ºC

Domingo (17): 16ºC – 26ºC

Previsão do tempo para Guaratuba no feriado

Sexta-feira (15): 16ºC – 23ºC

Sábado (16): 19ºC – 22ºC

Domingo (17): 18ºC – 26ºC

Previsão do tempo para Matinhos no feriado

Sexta-feira (15): 17ºC – 23ºC

Sábado (16): 21ºC – 23ºC

Domingo (17): 19ºC – 25ºC

Trecho da beira-mar em Matinhos. Foto: Alessandro Vieira/Governo do Paraná