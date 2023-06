A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que monitora o nível das chuvas que atingem a região de Curitiba e litoral do Paraná. Caso aumentem, isso pode ser motivo para bloqueio do tráfego de veículos na BR-376, a fim de evitar tragédias com possíveis deslizamentos. Isso já aconteceu antes e pode se repetir caso a chuva persista na região.

Segundo o Simepar Curitiba pode ter 25 milímetros de chuva nesta quarta-feira (14) e mais 15 mm para quinta. Como já ocorreu anteriormente, o bloqueio da BR-376 quando há condição de acumulado de chuva é para a segurança de todos os motoristas que circulam entre Santa Catarina e Paraná. Ressaltando que não há bloqueios, apenas o monitoramento para esta medida.

Como o bloqueio é definido?

Os bloqueios são definidos após análises de acompanhamento meteorológico feito pela concessionária Arteris Litoral Sul, no trecho da Serra do Mar, e contam com a avaliação de meteorologistas, geólogos e autoridades de trânsito. O mais recente deles ocorreu em abril passado.

