BR-277: PRF acorda motoristas que dormiram em mega congestionamento

A pista da BR-277 sentido interior do Paraná foi liberada por volta das 23h30 desta terça-feira (14) após um grave acidente envolvendo um caminhão tanque. Porém, o trânsito antes do quilômetro 135 da BR-277, em Balsa Nova, esta completamente engarrafado. A razão é que muitos motoristas dormiram no congestionamento, atrapalhando a fluidez do trânsito.

Equipes da PRF e do DER percorreram o trecho ao longo da madrugada acordando motoristas de caminhões que estão “trancando” a pista. Por volta das 8h, o fluxo era bastante lento, no esquema “anda e para”, conforme o vídeo abaixo feito pelo repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna.

Segundo a PRF não há interdições, mas alguns veículos pesados ainda se encontram em pane mecânica. O DER está trabalhando para a remoção desses veículos. A serra de Balsa Nova está com fluxo normalizado, porém lento.

Contorno Sul sofre esse reflexo e apresenta trânsito lento e congestionamento.

A PRF orienta a quem não precisa se deslocar nesse momento, que reagende compromissos, para poder trafegar com tranquilidade num momento de maior fluidez.

O acidente na BR-277

O caminhão que tombou carregava combustível e, como havia o risco de explosão, foi necessária uma grande operação para recolhimento da carga e depois a retirada do veículo da pista. Cerca de 5 mil litros vazaram, ninguém ficou ferido.

