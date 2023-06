O dia mais frio do ano em Curitiba foi registrado nesta terça-feira (13). Segundo o Simepar, os termômetros chegaram a registrar 9,7°C ao meio-dia, com sensação térmica de apenas 7,2°C. A frente fria que atua na capital e na região metropolitana fez a temperatura despencar e também trazer chuva. A umidade também ajudou a manter o ar mais gelado, provocando assim uma sensação térmica bem fria.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para Curitiba nesta terça: chuvas intensas e declínio da temperatura. O tempo segue o mesmo ao longo da semana e pode mudar apenas na sexta-feira (16).

Na quarta-feira (14), a nebulosidade e o frio continuam na capital paranaense. Ainda há chances de chuvas fracas na Grande Curitiba, de acordo com o Simepar.

