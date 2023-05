Os termômetros de Curitiba registraram, na manhã desta segunda-feira (15), as menores temperaturas do ano. Segundo o Simepar, Curitiba registrou 7,7ºC nas primeiras horas desta manhã: o dia mais frio do ano em Curitiba.

O frio se estendeu para a região metropolitana, com 4,7ºC em Colombo e 5ºC em Fazenda Rio Grande, 5,8ºC em Pinhais.

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba aponta que os dias devem seguir com manhãs geladas por causa de uma massa de ar frio. “O destaque se mantém com o declínio das temperaturas, com valores abaixo dos 10°C em diversas cidades. Do centro-sul ao sul da RMC, as temperaturas também são mais rigorosas, se comparadas com as demais regiões”, disse a meteorologista Lídia Mota, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba

A capital segue com amanhecer gelado nesta terça-feira (16), com previsão de mínima de 7ºC e máxima de 21ºC. Na quarta-feira, porém, a mínima sobe para 11ºC e a máxima cai para 19ºC.

Frio no Paraná

General Carneiro, uma das cidades mais frias do Paraná registrou -0,3ºC. Palmas, pertinho, teve 4,1 e Guarapuava, no sul, 4,0ºC. A cidade de São Matheus do Sul registrou 0,8ºC.

