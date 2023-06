BR-277 interditada! Bitrem carregado derrama gasolina e diesel sobre a pista

Um caminhão bitrem, carregado de gasolina e diesel, tombou e derramou combustível sobre a pista da BR-277, na altura do km 135, em Balsa Nova, no começo da tarde desta terça-feira (13). As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por causa do acidente, a rodovia foi isolada e interditada no sentido Norte pela PRF. Não há previsão de liberação da pista. Não houve feridos neste acidente.

