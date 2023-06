A chegada a Curitiba pela BR-277 está lenta na manhã desta terça-feira (13). Um acidente fez com que um carro capotasse na rodovia provocando lentidão no trecho na altura do bairro Orleans. Uma pessoa saiu ferida e precisou ser encaminhada a um hospital.

Segundo a Polícia Militar, uma ultrapassagem resultou no capotamento, sendo que os outros veículos envolvidos não pararam após o acidente. O carro que capotou chegou a parar no canteiro central da BR-277. O motorista de 29 anos precisou de atendimento devido a ferimentos leves na cabeça e foi encaminhado ao hospital Evangélico Mackenzie.

Um guincho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é aguardado para a retirada do veículo. Muitos motoristas passam lentamente no local para visualizar o carro capotado, o que gera mais lentidão.

