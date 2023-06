Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”

Um furto registrado por um câmera de segurança de um edifício durante a madrugada desta segunda-feira (12) revoltou moradores do Boqueirão, em Curitiba. Um rapaz aparece arrancando uma luminária nas imagens. O vídeo da ação foi publicada no Instagram do Conselho de Segurança do Boqueirão.

Revoltados, os moradores comentaram o furto realizado. “Se você deixar um palito de dentes os caras roubam, não tem mais limite”, desabafou um na rede social. Assista ao vídeo abaixo:

O Conseg Boqueirão informou que orientou os moradores a realizarem um boletim de ocorrência. A Polícia Militar disse para a reportagem da Tribuna que nenhuma ocorrência semelhante foi registrada em seu sistema.

