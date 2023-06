Profissão cresce 547% em 10 anos no país e tem futuro promissor

No Brasil, a profissão de cuidadores de idosos apresentou o maior crescimento em um período de 10 anos, conforme revelado por um levantamento realizado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência. Os dados mostram um crescimento expressivo no número de cuidadores registrados entre 2011 e 2020, evidenciando um aumento significativo na demanda por profissionais especializados em atender às necessidades da terceira idade.

Em 2011, apenas 5.868 profissionais estavam registrados nessa categoria, enquanto em 2020 esse número saltou para 38.027, representando um aumento de 547% na última década. Esses dados ressaltam a importância e o reconhecimento crescente da profissão de cuidadores de idosos no país.

Esse crescimento é resultado, em parte, do envelhecimento da população brasileira, o qual tem gerado uma maior demanda por profissionais especializados em cuidados com idosos. Além disso, a busca por serviços de cuidados domiciliares tem se tornado cada vez mais frequente, estima-se que 70% dos idosos brasileiros precisarão de cuidados especiais em algum momento de suas vidas, de acordo com a Associação Brasileira de Gerontologia (ABG). Essa projeção indica que a demanda por cuidadores de idosos continuará a crescer nos próximos anos, especialmente com o aumento da expectativa de vida da população.

Segundo dados do IBGE referentes a 2021, a população brasileira totalizava cerca de 212,5 milhões de habitantes. Dentro desse cenário, 21,6 milhões correspondiam a pessoas com 65 anos ou mais, o que equivale a uma proporção de 10,2%. O órgão também estima que nos próximos dez anos o Brasil alcançará a marca de 39 milhões de idosos. Essa projeção indica que o número total de indivíduos com mais de 65 anos no país será superior ao de crianças até o ano de 2030.

Diante desse cenário, destaque-se a Cuidare Brasil, referência nacional no mercado de cuidadores de pessoas. Fundada em Natal (RN) no ano de 2014, por Izabelly e Etevaldo Miranda, a Cuidare alcançou uma expansão significativa, se tornando uma das maiores redes de cuidadores de pessoas no país, estando presente em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, com 70 unidades em operação, incluindo 2 unidades próprias. A empresa adota um modelo de franquia, no qual os franqueados têm a responsabilidade de selecionar, treinar, coordenar e supervisionar uma equipe de cuidadores composta por profissionais especializados com formação técnica em enfermagem.

Empreendedorismo feminino

A ideia do negócio surgiu ao Izabelly constatar, ainda na faculdade, a carência de um serviço de assistência profissional humanizado e de qualidade. Após se formar, decidiu empreender criando a Cuidare com o marido, Etevaldo Miranda. Em pouco tempo, tornou-se líder de mercado no Rio Grande do Norte. O rápido avanço fez com que o casal visse a possibilidade de mobilizar mais parceiros e profissionais para além das fronteiras locais. Foi então que a marca ingressou no sistema de franquias, conectando, por meio de novos empreendedores, idosos, pessoas com necessidades especiais e seus familiares a cuidadores altamente qualificados.

A partir daí, a expansão se deu de forma rápida, mas sustentável, estimulada e baseada na força do empreendedorismo feminino. Atualmente, 80% dos postos de liderança da rede são ocupados por mulheres. Além da predominância no comando das franquias, elas também são a maioria no quadro de prestadores de serviço.

Novidades pela região sul do Brasil

A unidade Cuidare Palhano, localizada em Londrina, sob o comando dos empresários Vilma Moreira e Nicholas Pontes, teve um aumento de 220% no faturamento em 2022 e espera atender 70 famílias este ano. A unidade dispõe de serviços de acompanhamentos em consultas, exames, sessões e terapias, facilitando a comunicação entre cuidadores e familiares por meio do Portal Cuidare. Para dar suporte aos profissionais, a rede está trabalhando em melhorias e benefícios para seus cuidadores. Um novo espaço sediará os treinamentos dos cuidadores, recebendo grupos de até oito pessoas.

Visando melhorar a entrega de seus serviços e ampliar seu alcance, a Cuidare Palhano está investindo em novidades como o transporte adaptado para pacientes com mobilidade reduzida, proporcionando conforto e segurança durante o deslocamento. Além disso, em breve a unidade também contará com atendimento odontológico domiciliar. Segundo o franqueado Nicholas, a ideia do transporte adaptado surgiu a partir da observação de uma carência no mercado.

