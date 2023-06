O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) decidiu bloquear temporariamente a Estrada da Graciosa (PR-410) devido ao excesso de chuvas registrado na região. A medida começou a partir das 12h desta terça-feira (13), é preventiva e visa garantir a segurança dos usuários, uma vez que o volume excessivo de água nos taludes da rodovia pode causar novos danos, além de prejudicar os pontos já em obras emergenciais.

Não há previsão de reabertura no momento, dada a expectativa de continuidade das chuvas pelos próximos dias. O DER/PR vai reavaliar diariamente as condições, com base em levantamentos pluviométricos e geotécnicos do trecho.

Equipes da obra permanecem no trecho realizando serviços preventivos e paliativos, com a retomada total dos trabalhos acontecendo após as condições climáticas melhorarem.

Medidas semelhantes têm sido empregadas quanto há registro de excesso de chuva em um único dia ou acúmulo de chuva ao longo de dias seguidos. O trecho conta com obras de recuperação de talude em quatro quilômetros, após deslizamentos de terra, rochas e vegetação em meses anteriores. A chuva atual pode causar novos danos localizados, colocando em risco os usuários.

Os pluviômetros instalados no início e final do trecho em obras registraram 72,5 mm de chuvas nos últimos dois dias, sendo a maioria somente nesta terça-feira. Com mais de 30 mm de chuvas em único dia já é avaliada a possibilidade do bloqueio, critério atingido nesta terça.

