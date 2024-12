BR-277 tem trecho liberado 25 dias após novo deslizamento na rodovia

Depois de 25 dias, as pistas da BR-277 em Morretes, no Litoral do Paraná foram totalmente liberadas. A concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração do trecho, instalou uma contenção metálica que possa evitar novos deslizamentos de terra e pedras.

O problema verificado ocorreu no dia 25 de novembro, no km 43, quando houve a queda de sedimentos para a estrada devido a uma forte chuva, atingiu o local. Um novo deslizamento foi registrado semanas depois, no dia 7 de dezembro, o que prolongou o tempo de restrição da estrada.

Com a liberação, o fluxo na região retorna a operar com duas pistas no sentido Litoral e duas no sentido Curitiba. Segundo a EPR, novas etapas serão realizadas por profissionais.

“As demais etapas da solução de engenharia, que consistem na ampliação da estrutura com a implantação de uma contenção localizada à 8 metros de altura em relação à pista e com uma extensão de 50 metros, ocorrerão com segurança e sem interferência nas faixas, apenas no acostamento, e devem ser concluídas até fevereiro”, informou por nota.