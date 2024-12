BR-277 tem pista de descida totalmente bloqueada na Serra do Mar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após as fortes chuvas que castigam o Paraná desde sexta-feira (6), a EPR Litoral Pioneiro, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), decidiu fechar a pista sentido litoral da BR-277 na altura do km 43, em Morretes.

Desta forma, o fluxo de veículos no trecho vai seguir em mão dupla pela pista no sentido Curitiba. A medida se fez necessária após o deslizamento de uma pedra no mesmo local da ocorrência da semana passada e que está recebendo reforço de contenção.

Técnicos da concessionária se direcionaram ao local para avaliação. A orientação da concessionária é para que os motoristas, dentro das possibilidades, reprogramem suas viagens.

Em caso de emergência, ligue: 0800 277 0153. As condições de tráfego seguem sendo informadas pelos canais da concessionária no X e no WhatsApp.