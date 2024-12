Temporal em Curitiba deixa árvores caídas e vários alagamentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A forte chuva que atinge Curitiba desde a manhã deste sábado (07) provocou algumas ocorrências pela cidade. Conforme um boletim divulgado pela Defesa Civil às 12h30, foram registradas 17 quedas de árvores e nove alagamentos.

O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Samuel Braun afirma que a precipitação acumulada na região de Curitiba e litoral varia entre 60 e 70 milímetros.

“Com relação ao volume de chuva, entre sexta-feira e até o meio-dia de sábado, nós tivemos na região sudoeste, especialmente, valores acumulados já ultrapassando 150 mm. Na região leste, região de Curitiba e litoral, a chuva acumulada varia entre 60 e 70 mm. Tendência para as próximas horas é do tempo se manter instável”, avalia.

A Estação do Simepar, localizada no bairro Jardim das Américas, teve rajada de vento de 35,5 km/h.

Defesa Civil atende alagamentos causados por chuva intensa em Curitiba

Até às 12h30 foram 17 solicitações informando quedas de árvores. As situações ocorreram nos seguintes bairros: Santa Cândida, Água Verde, Parolim, Bairro Alto,Bacacheri, Cidade Industrial, Capão da Imbuia, Boqueirão,Xaxim, Bom Retiro, Cajuru, Centro Cívico, Bigorrilho, Rebouças e Centro.

No período a Defesa Civil também registrou nove alagamentos, nas seguintes vias:

Rua Mercedes Stresser – Bairro Alto

Rua Antônio Carlos de Jesus Maiolino – Santa Cândida

Rua General Álvaro Braga – Boa Vista

Rua Guilherme Martini – Portão

Rua La Salle – Pinheirinho

Rua Antero de Quental- Pinheirinho

Rua Mário Colombo- Boqueirão

Rua Frei Vicente – Jardim das Américas

Rua do Comércio – Tatuquara

Na Rua Stefan Kida, na Cidade Industrial, houve solicitação de fornecimento de lona.

Até quando vai chover em Curitiba?

De acordo com Braun, assim como neste sábado, a previsão do tempo para os próximos dias continua indicando bastante chuva em várias regiões do Paraná.

Trabalhador veste a touca do Noel e distribui “ho,ho,hos” por Curitiba

“As previsões para domingo e segunda-feira são de muita chuva no estado. É bem provável que entre domingo e segunda chova acima de 100, 150 milímetros em vários setores. E por isso o risco, a condição para alagamentos e enchentes continua muito alta em boa parte do estado”, alerta o meteorologista.

Chuva cancela apresentações de Natal

Por conta do tempo, a Prefeitura de Curitiba cancelou algumas apresentações de Natal que aconteceriam na noite deste sábado (07). Os espetáculos no Passeio Público, Jardim Botânico, Parque Barigui e Parque Náutico foram cancelados.

A operação da roda-gigante na Rua XV também não está funcionando. A Ópera das Ruínas acontecerá na galeria.

Já os eventos ‘O Grande Natal Místico’ no Memorial de Curitiba e ‘Catedral de Luz’ na Catedral, são cobertos. Portanto, estão mantidos.

Telefone para emergências

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).