Primeiro boletim de balneabilidade é publicado. Quais locais estão próprios para banho?

O primeiro boletim de balneabilidade da temporada de verão 2024/2025, divulgado pelo Instituto Água e Terra (IAT), revelou que 92% dos pontos analisados no Paraná estão próprios para banho. No entanto, cinco locais no litoral paranaense foram considerados impróprios para atividades aquáticas.

Entre os 66 pontos avaliados no Estado, 61 receberam a classificação de próprios para banho. As áreas impróprias concentram-se principalmente na foz dos rios que cortam a região litorânea, locais de drenagem das áreas urbanas que não são recomendados para banhos ou práticas esportivas.

Os pontos impróprios no litoral são:

Foz do canal Caiobá, em Matinhos Foz do Rio Olho D’Água, em Pontal do Paraná Ponto à direita do trapiche de Encantadas, na Ilha do Mel, em Paranaguá Ponto próximo à Rua Pará, em Pontal do Paraná Ponta da Pita, em Antonina

O IAT realiza o monitoramento semanalmente, coletando amostras de água nas segundas-feiras e analisando-as em seu laboratório em Curitiba. Os resultados são divulgados todas as sextas-feiras durante a temporada de verão, que se estenderá até 28 de fevereiro de 2025.

A análise da água verifica a presença da bactéria Escherichia coli, um indicador de contaminação por esgoto sanitário. Quanto maior a quantidade dessa bactéria, maior a probabilidade de existência de organismos causadores de doenças como gastroenterite, diarreia e infecções de pele, olhos, ouvidos e garganta.

O monitoramento segue as determinações da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000 e faz parte do projeto Verão Maior Paraná, uma iniciativa do Governo do Estado para a temporada de verão.

Para os veranistas e moradores do litoral paranaense, é importante ficar atento às bandeiras nas praias: azul indica que a área está própria para banho, enquanto a vermelha sinaliza locais impróprios.