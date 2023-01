O tempo bom ajuda o motorista que segue rumo ao litoral neste sábado (28). No entanto, a BR-277 tem uma longa fila por conta da interdição parcial no quilômetro 42, em Morretes, no sentido Curitiba-litoral. Acompanhe abaixo o tempo real com as condições das estradas que cortam Curitiba e rumam sentido litoral e Santa Catarina.

Entre os quilômetros 59 e 42, o fluxo segue lento. Por volta das 9h, a PRF registrava 17 km de fila. No sentido oposto, para quem vem de Paranaguá para a capital, trânsito livre. Atualmente o trecho é operado com quatro pistas no km 39, três pistas no km 41 e duas pistas no km 42. O Departamento de Estadas de Rodagem (DER-PR) está instalando tela de contenção para conter possíveis novos deslizamentos. As obras no local são decorrentes de um desmoronamento três meses atrás.

Desde esta sexta-feira (27) a BR-277 já tem fila por conta da interdição na altura da Serra do Mar. A lentidão, no entanto, não passava de 5 quilômetros para quem descia ao litoral no início da noite. Na pista contrária, onde agora o fluxo segue normalmente, a fila chegava a 8 quilômetros.

Já na BR-376, que conecta Curitiba o litoral de Santa Catarina, fluxo normal para quem vai ao litoral e, no sentido Curitiba, a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, registra fila de 6 quilômetros entre os kms 674 e 668, na região de Guaratuba.

Serra da Graciosa

Na Serra da Graciosa, o fluxo de veículos está liberado, mas há pontos de contenção no sistema pare-e-siga entre os km 7 e 8 da rodovia PR-410. No local estão sendo feitos serviços de reparo para consertar mais estragos provocados pelo grande volume de chuvas dos últimos meses.

Veículos de carga

Neste sábado o tráfego de veículos de carga está liberado na BR-277, mas a restrição retorna no domingo (29), no período da tarde.

A PRF mantém a restrição de fluxo de caminhões de carga no trecho de 30 quilômetros entre a antiga praça de pedágio de São José dos Pinhais (km 60) e a entrada para Morretes (km 30). Neste domingo a circulação de carretas, bitrens e cegonhas fica proibida a partir das 14h até a meia-noite e, na segunda (30), das 6h ao meio-dia, no sentido Curitiba somente.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

