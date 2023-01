Um caminhoneiro foi preso na BR-277, na região de São José dos Pinhais, na tarde da última quinta-feira (26) após denúncias de que ele dirigia embriagado. A informação foi divulgada no início da tarde desta sexta-feira (27) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a polícia, as denúncias partiram de outros caminhoneiros que informaram que o motorista transitava na região do pedágio desativado em São José dos Pinhais e não tinha condições de dirigir, pois estava com comportamento alterado, possivelmente devido a ingestão de bebida alcoólica.

A equipe saiu em busca do veículo e o localizou em Morretes, 15 quilômetros depois da praça. O motorista de 46 anos realizou o teste do etilômetro que teve como resultado 0.98mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões).

Apesar do alto valor do teste e do odor etílico, o homem negou que tenha ingerido bebida alcoólica. Ele disse que ficou a manhã toda em um posto de combustíveis, mas que não bebeu, apesar das provas em contrário.

Ele transportava 34 toneladas de óleo de soja para Paranaguá. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Morretes. O caminhão está retido no posto da PRF até que a empresa apresente outro condutor em condições de dirigir.

