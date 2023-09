O feriado de 7 de setembro começou com congestionamento gigante na BR-277, entre Curitiba e o interior do Paraná. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) informa que há fila do km 100 até o km 130. Ou seja, são aproximadamente 30 quilômetros de lentidão no trecho.

Desta vez não há acidentes nem bloqueios na BR-277. A rodovia também não tem nenhuma obra. O congestionamento está sendo causado pelo excesso de veículos no local.

O tráfego começou a ficar intenso por volta das sete horas desta quinta-feira (7) e ainda permanece com muita fila.

Trânsito no Contorno Sul de Curitiba

O Contorno Sul de Curitiba também está com engarrafamento nesta quinta-feira, um reflexo do movimento na BR-277.

A lentidão é causada porque muitos caminhões e carros tentam acessar a BR-277 pelo Contorno Sul.

Confira as atualizações do DER/PR:

